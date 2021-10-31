Египетский отель закроют после массового отравления россиян

Отель в Хургаде, где отравились российские туристы, закроют на неопределенный срок

Египетский отель закроют на неопределенный срок после инцидента с отравлением десятков граждан России. Об этом в воскресенье, 31 октября, пишут «Известия» в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что около 30 российских туристов, проживающих в гостинице AMC Royal Hotel, расположенной в Хургаде, после обеда почувствовали недомогание. Позже их госпитализировали с выраженными симптомами отравления. У всех зафиксирована высокая температура и обезвоживание. Врачи поставили им капельницы.

В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное, заявили в российском генконсульстве.

По словам одной из туристок, в отеле были проблемы с санитарией. В частности, грязные тарелки в столовой.