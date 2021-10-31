Появилось видео из египетского отеля после отравления россиян

Опубликованы кадры из отеля в Хургаде, где отравились десятки российских туристов

В сети появилось видео из египетского отеля, в котором отравились десятки россиян. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Известий».

На записи виден ресторан отеля. Голос за кадром говорит, что «все работает, как ни в чем не бывало».

Ранее около 30 российских туристов попали в больницу с выраженными симптомами отравления из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. У всех наблюдается высокая температура, симптомы обезвоживания, медики ввели им инъекции и поставили капельницы.

Люди почувствовали недомогание после обеда. Одна из туристок рассказала, что в отеле часто были грязные тарелки, и можно было заметить антисанитарию «в мелочах».

В российском генконсульстве заявили, в настоящий момент состояние пострадавших удовлетворительное.