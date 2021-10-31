Отравившихся в Египте россиян пообещали поддержать

Роспотребнадзор пообещал поддержать россиян, отравившихся в египетском отеле, в случае подачи судебных исков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшие могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор через специальную форму на сайте ведомства.

30 октября стало известно о массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal hotel на египетском курорте Хургада. В результате были госпитализированы 40 человек, а отель закрыт на неопределенный срок решением прокуратуры.

