Все отравившиеся в египетском отеле россияне выписались из больницы

Все российские туристы, которые отравились во время отдыха в отеле Хургады, выписались из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольство России в Каире.

В диппредставительстве отметили, что все российские туристы, которые ранее были госпитализированы в Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение и выписались из больниц. Кроме того, отдыхающих, которые захотели покинуть отель AMC Resort, туроператоры разместили в других гостиницах.

Ранее, в октябре, стали известны подробности расследования инцидента с массовым отравлением 47 туристов, в числе которых россияне, в одном из отелей курортной Хургады. Так, были опрошены наблюдающие за госпитализированными врачи, сами отравившиеся отдыхающие и постояльцы отеля, которые не отравились, хотя ели тот же ужин. Помимо прочего, был задержан шеф-повар и помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле.

О массовом отравлении россиян в отеле Египта впервые сообщили в ночь на 31 октября. Туристов госпитализировали и провели медицинское обследование и лечение. Кроме того, были приняты правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.