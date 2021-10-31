Стало известно о состоянии отравившихся в египетском отеле россиян

Пресс-секретарь посольства РФ в Каире: отравившихся в Хургаде выпишут в воскресенье

Стало известно о состоянии отравившихся в египетском отеле российских туристов. По словам пресс-секретаря посольства России в Каире Ильи Водянова, врачи планируют выписать путешественников, госпитализированных в Хургаде, в воскресенье, передает РИА Новости.

«Всех сегодня должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal», — сказал Водянов.

В российском генконсульстве заявили, в настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов попали в больницу с выраженными симптомами отравления из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. У всех наблюдается высокая температура, симптомы обезвоживания, медики ввели им инъекции и поставили капельницы.

Люди почувствовали недомогание после обеда. Одна из туристок рассказала, что в отеле часто были грязные тарелки и можно было заметить антисанитарию в мелочах.

