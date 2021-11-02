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Ростуризм попросил проверить отели Египта после отравления россиян

Глава Ростуризма Догузова потребовала проверить отели Египта после отравления россиян
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Фото: Mathias Bergeld / globallookpress.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова потребовала, чтобы министр туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани начал проверку курортных отелей и заведений общественного питания после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 1 ноября, стороны провели телефонный разговор, обсудив вопросы безопасности российских туристов во время отдыха на курортах Египта. В ходе беседы глава Ростуризма выразила обеспокоенность по поводу контроля за принимаемыми мерами в отелях и заведениях общественного питания.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — подчеркнула Догузова.

Отмечалось, что египетская сторона выразила готовность принять все необходимые меры для обеспечения безопасного пребывания российских туристов на курортах. Кроме того, по факту массового пищевого отравления власти страны уже начали прокурорскую проверку.

В ведомстве уточнили, что следят за ситуацией с отравлением россиян в Хургаде. Так, все туристы, обратившиеся за помощью в медицинские учреждения, уже выписаны из больниц, их здоровью ничего не угрожает. Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых постояльцев, туроператоры приостановили продажи туров.

Ранее в ноябре было возбуждено дело после отравления нескольких десятков российских туристов в одном из отелей египетского курорта Хургада. Дело завели по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

31 октября стало известно о массовом отравлении россиян в отеле. Всего госпитализированы 29 туристов из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Расследованием занялась Генпрокуратура Египта. Были опрошены врачи, отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые тоже ужинали, но не отравились.

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