После отравления российских туристов в Египте возбудили дело

СКР: в Татарстане возбудили дело по факту отравления российских туристов в отеле Хургады

В Татарстане возбудили дело после отравления нескольких десятков российских туристов в одном из отелей египетского курорта Хургада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших россиян были, в том числе, жители города Зеленодольска республики.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что все российские туристы, которые отравились во время отдыха в отеле Хургады, выписаны из больницы. Отдыхающих, которые захотели покинуть отель AMC Resort, туроператоры разместили в других гостиницах.

31 октября стало известно о массовом отравлении россиян в отеле. Всего госпитализированы 29 туристов из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Расследованием занялась генпрокуратура Египта. Были опрошены врачи, отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые тоже ели ужин, но не отравились.

Шеф-повара отеля и помощника директора по еде и напиткам задержали. Они отрицают обвинения в свой адрес. Отель был закрыт решением минтуризма.