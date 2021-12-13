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Названы идеальные продукты для щитовидной железы

Врач-диетолог Рыль призвала есть продукты с йодом для нормальной работы щитовидной железы

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какие продукты помогают восполнить дефицит йода в организме, сообщает РИА Новости.

Рыль заявила, что для нормальной работы щитовидной железы требуются продукты с содержанием йода. Идеальными вариантами она назвала морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, фейхоа, хурму и грецкие орехи.

Кроме того, диетолог призвала есть продукты с тирозином для выработки гормонов.

«Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех», — заключила Рыль.

Ранее диетолог Кортни Д'Анджело назвала самый полезный для печени напиток. По ее словам, кофе снижает риск развития цирроза и защищает от неалкогольной жировой болезни печени.

Марина Совина
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