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Россиянин описал отдых в Египте фразой «родную страну не променяю ни на что»

Россиянин рассказал о жизни обычных людей в Египте и пожаловался на «унылые» пейзажи

Фото: «Зоркий» / «Яндекс Дзен»

Российский турист, отдохнувший в Египте, признался в любви своей родине и сравнил уровень жизни между странами. Об этом он рассказал в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Автор описал свои впечатления фразой «родную страну не променяю ни на что». Так, во время экскурсий ему удалось понаблюдать за жизнью обычных людей. По его словам, бедуины живут в «хибарах» в окружении антисанитарии, а маленьким детям приходится работать наравне со взрослыми — пасти верблюдов и обслуживать отдыхающих.

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Кроме того, путешественник упомянул «унылые» пустынные пейзажи, состоящие из каменистых равнин и редких пальм. «Глазу зацепиться не за что, и уже спустя 10 минут езды от этого пейзажа устаешь, глаза невольно тянутся к смартфону», — добавил он и вспомнил российскую природу, которая кардинально меняется в зависимости от времени года.

Тем не менее турист отметил более высокое качество дорог в Египте — по его мнению, они не такие «убитые», как в России благодаря климату. «Хорошо в теплых странах, но свое "болото" лучше», — резюмировал он.

Ранее в декабре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об уникальной возможности отдохнуть в Египте по рекордно низким ценам — в декабре стоимость недельного тура на одного человека составляет 15-20 тысяч рублей. Основная причина падения цен — характерный спад спроса на направление, который появляется в последнем месяце года.

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Мария Гейн
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