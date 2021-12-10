Россиян предупредили о возможности отдохнуть в Египте по рекордно низким ценам

Российские туроператоры предупредили туристов об уникальной возможности отдохнуть в Египте по рекордно низким ценам — в декабре стоимость недельного тура на одного человека составляет 15-20 тысяч рублей. О причинах появления таких предложений на рынке сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным в системах бронирования туроператоров, туристы могут приобрести недельные туры в Египет на вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) с перелетом и размещением в отеле категории три или четыре звезды за 30-40 тысяч рублей на двоих. Основная причина падения цен — характерный спад спроса на направление, который появляется в последнем месяце года.

«Период с середины декабря до начала новогодних праздников традиционно является для Египта невысоким сезоном. Это влияет как на ценообразование отелей, которые дают очень привлекательные расценки на эти даты, так и на ценообразование туроператора», — подтвердил наличие бюджетных туров один из туроператоров.

Кроме того, стоимость туров в Египет в декабре снижается из-за того, что большинство россиян не могут позволить себе отдых в этот период из-за рабочей нагрузки. Помимо прочего, брать отпуск в последний месяц года невыгодно из-за новогодних праздников.

По мнению некоторых туроператоров, в следующем году у россиян может не быть такой же возможности бюджетно отдохнуть в Египте перед Новым годом. Отмечается, что спрос на направление может выровняться к середине января, цены на путевки при этом также вырастут.

Ранее в декабре россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на Новый год — ими оказались Сочи, Стамбул и Крым. Так, туры в Сочи с перелетом, проживанием и питанием можно купить за 34,3 тысячи рублей на двоих путешественников, в Стамбул — за 53,2 тысячи, в Крым — за 60,7 тысячи.