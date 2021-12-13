Россиянин проводил упавшую на улице женщину до дома и изнасиловал ее

В Москве неизвестный изнасиловал женщину после того, как помог ей подняться после падения на улице и проводил до дома. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, преступление произошло 10 декабря на Планерной улице на северо-западе столицы. Пострадавшая упала на землю из-за рассеянного склероза и не могла подняться. Ей предложил помощь проходивший мимо незнакомец. Россиянин довел ее до квартиры. Оказавшись рядом с кроватью беспомощной женщины, он снял с нее одежду и изнасиловал. Жертва кричала, однако это не помешало злоумышленнику завершить начатое. После этого мужчина лег отдыхать в соседней комнате.

Когда женщина смогла подняться, то потребовала от незнакомца уйти из квартиры, однако тот ее не послушал. Тогда она позвонила дочери и рассказала о случившемся. Дочь по телефону поговорила с насильником и потребовала покинуть квартиру, после чего тот ушел. Пострадавшая сообщила об инциденте в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по горячим следам. На него возбудили уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.