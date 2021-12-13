Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

На Кипре ввели новые ограничения для туристов

С 15 декабря все прибывающие на Кипр должны проходить экспресс-тестирование через три дня

Фото: Eibner Pressefoto / globallookpress.com

Кабинет министров Республики Кипр ужесточил правила въезда для туристов в связи с распространением нового омикрон-штамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михалиса Хаджипанделаса.

Так, с 15 декабря все пассажиры должны проходить экспресс-тест на антигены коронавируса на третий день после прилета в страну. Услуга будет бесплатной — для сдачи анализов оборудуют специальные пункты тестирования.

Отмечается, что перед процедурой необходимо предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Хаджипанделас уточнил, что новые ограничения не коснутся путешественников, прошедших ревакцинацию третьей дозой препарата.

Ранее в декабре власти Кипра анонсировали распоряжение, согласно которому все прибывающие на остров иностранные путешественники обязаны по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 независимо от прививочного статуса и страны отправления. Новые правила вступили в силу 6 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стали известны результаты повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
В Подмосковье подростки жестоко убили экс-оператора киностудии «Мосфильм»
«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о QR-кодах
На Украине ответили Путину на обвинения в непогашении внешнего долга
Российский губернатор объяснил призыв «оцеплять кварталы» для вакцинации
На Кипре ввели новые ограничения для туристов
Германия отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Снегурочку в российском городе назвали новой «Аленкой»
Российский фондовый рынок рухнул
Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter