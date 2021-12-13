На Кипре ввели новые ограничения для туристов

Кабинет министров Республики Кипр ужесточил правила въезда для туристов в связи с распространением нового омикрон-штамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михалиса Хаджипанделаса.

Так, с 15 декабря все пассажиры должны проходить экспресс-тест на антигены коронавируса на третий день после прилета в страну. Услуга будет бесплатной — для сдачи анализов оборудуют специальные пункты тестирования.

Отмечается, что перед процедурой необходимо предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Хаджипанделас уточнил, что новые ограничения не коснутся путешественников, прошедших ревакцинацию третьей дозой препарата.

Ранее в декабре власти Кипра анонсировали распоряжение, согласно которому все прибывающие на остров иностранные путешественники обязаны по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 независимо от прививочного статуса и страны отправления. Новые правила вступили в силу 6 декабря.