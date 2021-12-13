В России резко подорожали продаваемые за рубеж крабы

В России резко подорожали крабы, продаваемые за рубеж. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, средняя цена экспортного продукта выросла в октябре до 58 долларов за килограмм.

Отмечается, чтобы крабы обычно дорожают осенью по сравнению с летними месяцами, но в 2021 году скачок цен достиг максимального уровня за последние три года. В октябре 2020 килограмм стоил в среднем 32 доллара, в октябре 2019 — 26 долларов. Еще в сентябре текущего года цена оставалась на отметке в 31 доллар.

Особенно подорожало замороженное мясо, в октябре оно достигло стоимости 67 долларов за килограмм, в то время как в сентябре — 30 долларов. На заморозку пришлось около 63 процентов всего крабового экспорта в денежном выражении или 1,2 миллиарда долларов в течение десяти месяцев.

Россия поставляет продукт в основном в три страны, Нидерланды, Южную Корею и Китай. При этом первые две страны выступают посредниками, там мороженый краб перегружается в контейнеры и переправляется в другие страны без таможенного оформления.

Ранее стало известно, что добычу снежного краба впервые разрешили проводить в Карском море, ученые выдали одобрение на вылов, исследовав ресурс. Российское министерство сельского хозяйства одобрило добычу в 2022 году 985 тонн морского ракообразного.

