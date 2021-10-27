Российские ученые впервые одобрили добычу снежного краба

Добычу снежного краба впервые разрешили проводить в Карском море, ученые выдали одобрение на вылов, исследовав ресурс, сообщает «Север-Пресс».

Российское министерство сельского хозяйства одобрило добычу в 2022 году 985 тонн морского ракообразного. Приказ был выпущен 19 октября. Ученые оценили запасы опилио во время трансарктической экспедиции судна «Академик Левашов». По их мнению, количество краба-стригуна в водах Карского моря достигло промысловой численности. Выяснилось, что встречаются большие скопления вида — до 70 крабов на 100 квадратных метров дна.

В Карское море ракообразный хищник попал около 10 лет назад из Баренцева моря. Исследователи считают, что агрессивный рост популяции краба-стригуна в Карском море привел к сокращению биологического разнообразия на дне в три раза.

Краб-стригун, иначе называемый опилио или снежным крабом, является распространенным обитателем Тихоокеанского побережья России.

Крупнейший британский производитель морепродуктов Young's Seafood присоединился к призыву международной коалиции переработчиков и крупных сетей магазинов согласовать на высшем уровне совместные квоты на вылов рыбы в соответствии с рекомендациями ученых.