Европейским странам пригрозили из-за рыбы

Крупнейший британский производитель морепродуктов Young's Seafood присоединился к призыву международной коалиции переработчиков и крупных сетей магазинов согласовать на высшем уровне совместные квоты на вылов рыбы в соответствии с рекомендациями ученых. Компании обратились к правительствам европейских стран, занимающихся рыболовством в северо-восточной части Атлантического океана, сообщает The Guardian.

Группа North Atlantic Pelagic Advocacy (NAPA), состоящая из 50 британских и европейских компаний, которые в общей сложности располагают почти 250 миллиардами евро, угрожает прекратить закупку рыбы на северо-востоке Атлантики, если занимающиеся рыбной ловлей государства не приведут свои квоты к устойчивому уровню, признанному безопасным Международным советом по исследованию моря (ICES).

В своем послании министрам NAPA призвала отложить в сторону национальные интересы ради всеобщего благополучия, следовать научным рекомендациям и создать механизм совместного управления общим ресурсом.

Государства уже более 10 лет не могут согласовать совместные квоты и устанавливают индивидуальные, которые в совокупности превышают безопасный для численности рыбы показатель. По данным ICES, квоты прибрежных стран на скумбрию, сельдь и путассу в 2021 году были установлены выше научно рекомендованных ограничений на 41, 35 и 25 процентов соответственно. В целом с 2015 года вылов превысил допустимые пределы на 4,8 миллиона тонн и негативно сказался на благополучии популяции.