Добыча рыбы в России оказалась под угрозой

Новые правили ветеринарного контроля в России, которые разрабатывает Минсельхоз, могут привести к риску остановки добычи рыбы на Дальнем Востоке. Как сообщает «Коммерсантъ», по новым правилам рыбу придется исследовать в живом виде, однако, учитывая отдаленность регионов и нехватку специалистов, это будет практически невозможно осуществить.

Сейчас прошедшая обработку на судне рыбная продукция сертифицируется в лаборатории после доставки на берег. Участники рынка предупреждают, что в нынешних реалиях новые требования чреваты остановкой производства. В частности, такого мнения придерживается глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов объяснил, что сейчас суда уходят в море на несколько дней и у них просто нет возможности каждый раз доставлять рыбу на берег жильем для лабораторного исследования. Обеспечить наличие эксперта непосредственно на корабле тоже нельзя: единовременно на промысел могут выйти сотни кораблей, а такого количества специалистов попросту нет.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк и вовсе уверен, что проверять рыбу живьем бессмысленно, ведь основные проблемы с качеством, если и возникают, то при транспортировке и хранении. В целом участники рынка настаивают, что инициатива «сырая» и требует доработки.

По данным «Коммерсанта», проект новых правил ветеринарного контроля обсуждался на совещании в Минсельхозе 13 августа. В ведомстве газете уточнили, что цель новых правил — обеспечение безопасности рыбной продукции. Со своей стороны в Росрыболовстве подчеркнули, что в итоговой версии будут учтены региональные особенности промысла и транспортировки.