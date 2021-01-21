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Северокорейские браконьеры ушли из российских морей

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Фото: Ng Han Guan / AP

Северокорейские браконьеры, незаконно добывавшие кальмара и другую морскую фауну в российских территориальных водах, ушли из российских морей. Об этом свидетельствуют спутниковые данные, передает канал CNN.

Сообщается, что число их судов в 2020 году сократилось на 95 процентов: были замечены всего 6,6 тысячи лодок против 146,8 тысяч годом ранее.

Как считают опрошенные CNN эксперты, дело в жестких ограничениях на границе, которые лидер страны Ким Чен Ын ввел для защиты от коронавируса. Хотя международное сообщество не верит заявлениям пропаганды КНДР о том, что инфекции не удалось проникнуть в страну, северокорейцы, скорее всего, действительно избежали массивной волны заражений.

Однако карантинные меры могли привести к голоду в Северной Корее: торговля с Китаем, ключевым партнером страны, за 2020 год снизилась на 80 процентов. Более 10 миллионов корейцев, вероятно, страдают от нехватки еды, а прекращение работы браконьерского флота могло усугубить эту ситуацию. О возможности голода в КНДР ООН предупреждала еще в апреле прошлого года.

Организация Global Fishing Watch в 2020 году выявила крупнейшую операцию по нелегальной рыбной ловле: несмотря на запрет на добычу рыбы в северокорейских прибрежных водах, китайские рыбаки по соглашению двух правительств добывали в них кальмара, а рыбаки из КНДР отправлялись в российские и японские воды, чтобы там браконьерствовать.

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