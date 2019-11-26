Северокорейские браконьеры снова попались ФСБ

Российские пограничники задержали 18 северокорейских рыбаков, которые незаконно ловили краба в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что изъяты запрещенные орудия лова и примерно 1600 особей краба-стригуна, которых выпустили обратно в море. Кроме того, пограничники спасли шесть корейцев, которых передали сопредельной стороне после оказания медицинской помощи.

2 октября сообщалось, что российские пограничники открыли огонь по северокорейским браконьерам во время задержания в Японском море. 1 октября сообщалось, что пограничники задержали почти 90 северокорейских браконьеров за три дня. С 28 по 30 сентября также удалось спасти 174 моряка из Северной Кореи, которые находились на 26 тонущих судах. До этого за браконьерство задерживали более 260 северокорейских рыбаков.

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