Арестованы напавшие на российских пограничников браконьеры из Северной Кореи

Городской суд Находки арестовал шестерых браконьеров из Северной Кореи, которые напали на российских пограничников. Об этом сообщает ТАСС.

Рыбаков отправили под стражу на два месяца. 30 сентября суд определит меру пресечения еще четверым браконьерам.

17 сентября стало известно, что российские пограничники обнаружили в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. В результате нападения северокорейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. На одном из кораблей находилось 45 человек, на другом — 21. Экипаж обоих кораблей был задержан.

В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.

Спустя 10 дней российские пограничники вновь задержали за браконьерство более 260 рыбаков, три шхуны и пять мотобов из Северной Кореи. Их доставили в порты Находка и Посьет для дальнейших разбирательств после того, как у них отняли 30 тысяч тушек незаконно добытого кальмара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!