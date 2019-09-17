Россия отчиталась о задержании напавших на пограничников северокорейцев

Россия задержала в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством на двух рыболовных шхунах. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации) северокорейских браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
До этого 17 сентября в МИД России сообщили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.
Ранее в тот же день в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести.
Осмотровое судно пограничного управления ФСБ по Приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Оба задержанных судна конвоируют в Находку.