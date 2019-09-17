Россия потребует от Северной Кореи объяснить нападение на пограничников

Временного поверенного в делах КНДР в РФ вызовут в МИД России в связи с нападением северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море. Об этом со ссылкой на российское дипломатическое ведомство сообщает «Интерфакс»
«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — заявил собеседник агентства из Департамента информации и печати МИД России.
Ранее 17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести.
Осмотровое судно пограничного управления ФСБ России по приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Сообщается, что экипаж обоих кораблей задержан: на одном из них было 45 человек, на другом — 21.