Северокорейцы атаковали российских пограничников

Три военнослужащих из России получили ранения при вооруженном нападении северокорейской браконьерской шхуны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Известно, что пограничники в районе банки Кито-Ямато (исключительная экономическая зона России в Японском море) обнаружили 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Россияне задержали более 20 членов одного из незаконных транспортных средств.

«Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — говорится в заявлении. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Однако подчеркивается, что и экипаж нападавшей шхуны также был задержан.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в водах Японии найдены 89 рыболовецких шхун, которые, возможно, приплыли из Северной Кореи. В лодках обнаружили тела 12 погибших рыбаков.

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