Северокореец умер после атаки на российских пограничников

Один из напавших на российских пограничников северокорейских браконьеров скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника дознания Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Владимира Краснова.

Сотрудник спецслужбы рассказал, что всего были ранены шесть граждан Северной Кореи. «Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению», — заявил Краснов.

Он также объяснил, что ожесточенное сопротивление российским правоохранительным органам оказывалось из-за последующей конфискации судна, которое принадлежит в Северной Корее государству, что автоматически влекло бы серьезную ответственность дома.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в стране.

Осмотровое судно пограничного управления ФСБ по Приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Сообщается, что экипаж обоих кораблей задержан: на одном из них было 45 человек, на другом — 21.

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