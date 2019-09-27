Опубликовано видео задержания ФСБ северокорейских браконьеров

Видео: t.me/bbbreaking

Погрануправление ФСБ по Приморскому краю обнародовало видео задержания северокорейских браконьеров. Ролик, снятый оперативниками, опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее 27 сентября стало известно, что пограничники задержали в водах России и доставили в порт Находка 262 рыбака, три шхуны и пять мотоботов из Северной Кореи. У них конфисковали более 30 тысяч тушек незаконно добытого кальмара.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.

Тогда осмотровое судно пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Сообщается, что экипаж обоих кораблей задержан: на одном из них находилось 45 человек, на другом — 21.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



