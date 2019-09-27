Северная Корея продолжила массовое браконьерство в России

Более 260 рыбаков, три шхуны и пять мотобов из Северной Кореи были задержаны российскими пограничниками за браконьерство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-группу Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что задержания были произведены в исключительных водах России. Известно, что северокорейцы были доставлены в порты Находка и Посьет для дальнейших разбирательств после того, как у них отняли 30 тысяч тушек незаконно добытого кальмара.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в стране.

Осмотровое судно пограничного управления ФСБ по Приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Сообщается, что экипаж обоих кораблей задержан: на одном из них было 45 человек, на другом — 21.

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