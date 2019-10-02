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Россия обстреляла браконьеров из Северной Кореи

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Российские пограничники открыли огонь по северокорейским браконьерам во время задержания в Японском море. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, граждане Северной Кореи не выполнили требования, поэтому было решено стрелять по винто-рулевой группе их шхуны. Однако в результате в машинном отделении судна произошел пожар. Весь ее экипаж — 21 человека — эвакуировали, огонь потушили, а пяти пострадавшим браконьерам оказали помощь. Затем всех задержанных доставили в Находку.

Накануне, 1 октября сообщалось, что пограничники задержали почти 90 северокорейских браконьеров за три дня. С 28 по 30 сентября также удалось спасти 174 моряка из Северной Кореи, которые находились на 26 тонущих судах. До этого за браконьерство задерживали более 260 северокорейских рыбаков.

17 сентября стало известно, что российские пограничники обнаружили в Японском море 2 шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Экипаж одного из северокорейских судов напал на российских военных, в результате трое из них пострадали. Браконьеры были задержаны, позднее шестерых нападавших арестовали.

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Предыстория: Сотни северокорейских браконьеров вновь пожаловали в Россию
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