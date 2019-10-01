Сотни северокорейских браконьеров вновь пожаловали в Россию

Российские пограничники задержали почти 90 северокорейских браконьеров. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, 87 человек были взяты под стражу за три дня — с 28 по 30 сентября. Они занимались браконьерством на 11 маломерных судах в исключительной экономической зоне России в Японском море. РИА Новости уточняет, что у них изъяли 4 тысячи незаконно добытых кальмаров и запрещенное оружие для их ловли.

Кроме того, в те же дни пограничникам Приморского края удалось спасти 174 моряка из Северной Кореи. Отмечается, что они находились на 26 тонущих судах в российской исключительной экономической зоне. Никто из северокорейцев не пострадал, их доставят на родину.

17 сентября стало известно, что российские пограничники обнаружили в Японском море 2 шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Экипаж одного из северокорейских судов напал на российских военных, в результате трое из них пострадали. Браконьеры были задержаны, позднее шестерых нападавших арестовали.

Спустя 10 дней российские пограничники вновь задержали за браконьерство более 260 рыбаков, 3 шхуны и 5 мотобов из Северной Кореи. Их доставили в порты Находка и Посьет для дальнейшего разбирательства после того, как у них изъяли 30 тысяч тушек незаконно добытого кальмара.

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