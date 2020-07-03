Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму

Браконьер из Северной Кореи получил четыре года колонии общего режима за нападение на пограничников. Об этом представители Находкинского городского суда рассказали РИА Новости.

Помимо него, дела завели еще на двоих браконьеров из КНДР. Их обвинили в применении насилия к представителю власти в рамках разных дел. Расследование уголовного дела против еще 14 иностранцев, бывших на рыболовном судне, находится на завершающей стадии.

В сентябре 2019-го в Японском море обнаружили судно браконьеров, которое шло под флагом Северной Кореи. Тогда осмотровое судно пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружило две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы.

Его экипаж незаконно ловил кальмара. 17 рыбаков напали на задерживавших их пограничников. Трое мужчин взяли деревянные палки и нанесли множество ударов по представителям властей. В МИД России заявляли, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.

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