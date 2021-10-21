Рыбак поймал на карпа редчайшего пестрого голубого сома

Рыбак из штата Миссури (США) выловил на реке Миссисипи редчайшего голубого сома пестрого окраса и отпустил его. Об этом сообщает сайт телеканала News Channel 8.

Чед Хестер вместе с другом отправился на ночную рыбалку и выловил редчайшего голубого сома. В качестве наживки он использовал карпа.

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Пойманная им рыба оказалась уникальна, так как на ее теле были белые и черные отметины. Хестер быстро сфотографировал и взвесил улов. Вес рыбы составил 16 килограммов. После этого он отпустил рыбу в реку. «Так он сможет распространить свои гены в дикой среде, и кто-то еще, возможно, сможет выловить его», — пояснил рыбак.

Хестер планирует обратиться к специалистам, которые смогли бы создать реплику выловленной им рыбы, чтобы он мог повесить ее на стену в гостиной. Американец с детства занимается рыбалкой, его приучил к этому отец. Хестер заявил, что рыбалка помогает ему отвлечься от проблем.

Пестрые голубые сомы отличаются от обычных тем, что их белая кожа покрыта пятнами. Эта особенность делает рыб более уязвимыми, так как такой окрас более заметен для хищников. Эта мутация встречается у голубых сомов очень редко. Энтузиасты рыбалки считают, что вылов пестрого голубого сома — большая удача. На десятки тысяч обычных сомов приходится один-два случая вылова пестрого голубого сома.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния рыболов поймал крупного голубого сома и поставил новый рекорд. Длина рыбы составила 127,81 сантиметра, а вес — 24,88 килограмма.