Гузеева рассказала о появлении в «Давай поженимся!» известной певицы

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала, что в шоу в роли невесты появится известная актриса и певица Анна Семенович. Об этом телезвезда объявила в сторис Instagram.

Гузеева опубликовала видео из своей гримерки. «Сейчас придет Анечка Семенович в роли невесты», — сказала ведущая на кадрах. Комментируя участие певицы в популярном шоу о браке, Гузеева заявила, что «богатые тоже плачут», а «у красавиц есть проблемы с женихами».

Семенович в своих сторис Instagram также показала снятый в гримерке ролик. «Мы сегодня меня выдаем замуж», — со смехом рассказала звезда. В другом видео певица поделилась, что выбрала себе мужа. Другие подробности об участии в шоу она не раскрыла, равно как и не объявила, что снялась в «Давай поженимся!».

Свадебное ток-шоу «Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 2008 года. Его бессменные ведущие — актриса Лариса Гузеева и телезвезда Роза Сябитова, выступающая в качестве свахи. В разные годы трансляции участниками программы становились знаменитости: резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, солистка группы «Фабрика» Александра Попова, актер Виталий Гогунский. В декабре 2020 года вышел выпуск шоу с музыкантом Slava Marlow в качестве жениха. Его другом выступил популярный рэпер Алишер Моргенштерн.