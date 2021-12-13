Девушка решилась на спонтанное путешествие с незнакомцем и была обругана в сети

Британская блогерша и путешественница Эбби Гагнепейн (Abby Gagnepain) решилась на спонтанное путешествие с незнакомцем и была обругана пользователями сети. Об этом пишет The Mirror.

Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком через приложение Tinder. «Он спросил меня, хочу ли я поехать с ним на отдых в Мексику. Я подумала, почему бы и нет», — отметила она и добавила, что без раздумий собрала чемоданы и отправилась в путешествие. По ее словам, они хорошо провели время: отдыхали у бассейна, плавали на лодке и ужинали в барах и ресторанах.

Пользователи сети высказали неодобрение по поводу легкомысленного поступка Гагнепейн. «По крайней мере у тебя все еще есть все органы», «Я очень рад, что ты вернулась в целости и сохранности, но это так опасно», «Это очень похоже на торговлю людьми, но я рад, что все хорошо», «Ты такая храбрая. Я так боюсь, что если я поеду в отпуск подобным образом, меня похитят», — комментировали они.

Ранее в декабре на популярном мексиканском курорте Канкун туристы были вынуждены спасаться бегством с пляжа, когда боевики на гидроциклах атаковали побережье, устроив перестрелку. Инцидент произошел 7 декабря на пляже одного из четырехзвездочных отелей курорта.