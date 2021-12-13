Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Девушка решилась на спонтанное путешествие с незнакомцем и была обругана в сети

Британская блогерша решилась на отдых с незнакомцем в Мексике и была обругана в сети

Фото: @abgag1111 / Tiktok)

Британская блогерша и путешественница Эбби Гагнепейн (Abby Gagnepain) решилась на спонтанное путешествие с незнакомцем и была обругана пользователями сети. Об этом пишет The Mirror.

Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком через приложение Tinder. «Он спросил меня, хочу ли я поехать с ним на отдых в Мексику. Я подумала, почему бы и нет», — отметила она и добавила, что без раздумий собрала чемоданы и отправилась в путешествие. По ее словам, они хорошо провели время: отдыхали у бассейна, плавали на лодке и ужинали в барах и ресторанах.

Пользователи сети высказали неодобрение по поводу легкомысленного поступка Гагнепейн. «По крайней мере у тебя все еще есть все органы», «Я очень рад, что ты вернулась в целости и сохранности, но это так опасно», «Это очень похоже на торговлю людьми, но я рад, что все хорошо», «Ты такая храбрая. Я так боюсь, что если я поеду в отпуск подобным образом, меня похитят», — комментировали они.

Ранее в декабре на популярном мексиканском курорте Канкун туристы были вынуждены спасаться бегством с пляжа, когда боевики на гидроциклах атаковали побережье, устроив перестрелку. Инцидент произошел 7 декабря на пляже одного из четырехзвездочных отелей курорта. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Фигурантам дела о «посольском кокаине» вынесли обвинительный приговор
Оценены перспективы дерусификации на Украине
Раскрыты подробности состояния ведущего «Что? Где? Когда?»
Московские школьники избили четвероклассницу из-за отказа поиграть с ними
Самый опасный медведь мира убил женщину
Девушка потратила миллионы рублей на внешность демона и показала результат
Доктор военных наук назвал условия захвата Киева Россией
Голикова назвала порядок выдачи сертификатов для переболевших COVID-19
Киевлян подготовят к «возможному вторжению России»
На Украине ответили Путину на обвинения в непогашении внешнего долга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter