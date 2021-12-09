Боевики на гидроциклах устроили перестрелку на пляже популярного курорта

На популярном мексиканском курорте Канкун туристы были вынуждены спасаться бегством с пляжа, когда боевики на гидроциклах атаковали побережье, устроив перестрелку. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, на пляже одного из четырехзвездочных отелей курорта. Пятеро мужчин в военной форме подплыли к берегу на водных мотоциклах и выстрелили в воздух около 20 раз. После, по сообщениям очевидцев, боевики бросили гидроциклы, переоделись в обычную одежду и скрылись.

Отмечается, что никто из туристов не пострадал, однако люди были сильно напуганы. «Все могло быть иначе. Неприятное чувство, когда здесь находятся твои дети», — признался один из отдыхающих.

Также сообщалось, что в ноябре мексиканские власти развернули силы Национальной гвардии численностью 1,5 тысячи человек на популярных туристических локациях — такие меры стали необходимы из-за участившихся вооруженных конфликтов между наркогруппировками в регионе.

Ранее, в ноябре, американский турист, который выжил в перестрелке наркоторговцев на популярном мексиканском курорте, поделился воспоминаниями о пережитом. По словам мужчины, он попытался скрыться в бассейне, однако ему выстрелили в спину.