Выживший в перестрелке в роскошном отеле американец рассказал о пережитом

Американский турист, который выжил в перестрелке наркоторговцев на популярном мексиканском курорте, поделился воспоминаниями о пережитом. Мужчина дал интервью в эфире утреннего телешоу Good Morning America.

В выпуске программы Таннер Ванвалкенбург (Tanner VanValkenburg) рассказал, что прилетел в Канкун вместе c друзьями, чтобы отдохнуть в роскошном отеле в небольшом курортном поселке Пуэрто-Морелос. В день происшествия группа находилась на пляже — когда туристы услышали звуки выстрелов, они подумали, что кто-то запускает фейерверк.

После того, как звуки участились, отдыхающие начали кричать и убегать. Отмечается, что боевики убили на пляже двух членов конкурирующей банды, а потом продолжили стрелять по туристам. Американец и другие люди устремились к бару в бассейне, чтобы укрыться там, но как только Ванвалкенбург прыгнул в воду, ему выстрелили в спину.

Путешественнику пришлось сильно прижимать рукой рану во избежание большой потери крови. По словам мужчины, вооруженный бандит прошел мимо бассейна, где прятались люди. «Честно говоря, я думал, что умру. Мне казалось, что боевики придут и расстреляют нас всех», — вспомнил Ванвалкенбург.

Мужчину доставили в местную больницу. Из-за ранения у него пропала подвижность руки, и ему наложили повязку. После выписки он вернулся домой в США — ему предстоит операция по извлечению пули.

4 ноября 15 членов банды наркоторговцев устроили перестрелку на пляже неподалеку от двух элитных отелей в Пуэрто-Морелосе. Злоумышленники напали на конкурирующую группировку, в результате чего убили двоих наркодилеров — одному из них перед гибелью удалось скрыться в отеле. Перепуганные туристы также поспешили покинуть побережье и спрятаться в своих гостиничных номерах.