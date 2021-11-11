Отдыхавшие на роскошном пляже туристы попали под перестрелку наркоторговцев

Четверо туристов, отдыхавших на роскошном пляжном курорте недалеко от мексиканского Канкуна, попали под перекрестный огонь двух конкурирующих преступных группировок. Об этом сообщает Bloomberg.

4 ноября 15 членов банды наркоторговцев устроили перестрелку на пляже неподалеку от двух элитных отелей в Пуэрто-Морелосе. Злоумышленники напали на конкурирующую группировку, в результате чего убили двоих наркодилеров — одному из них перед гибелью удалось скрыться в отеле. Перепуганные туристы также поспешили покинуть побережье и спрятаться в своих гостиничных номерах.

Сообщалось, что четверым путешественникам не удалось вовремя добраться до безопасного места — трое из них получили незначительные ранения, еще одного отдыхающего доставили в больницу.

Как заявил мэр Пуэрто-Морелоса, нападение произошло спустя несколько месяцев после того, как мексиканская полиция арестовала двух главарей преступных организаций, фактически оставив их без лидеров. Градоначальник также отметил, что участившиеся вооруженные столкновения могут негативно повлиять на восстановление турпотока в страну после пандемии коронавируса.

Ранее в октябре две иностранные туристки оказались в центре перестрелки между двумя наркогруппировками в одном из ресторанов на карибском пляжном курорте Тулум в Мексике и погибли. Также во время стрельбы пострадали еще три иностранных путешественницы.