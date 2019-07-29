Туристка оказалась в центре бандитской перестрелки и погибла

57-летняя туристка оказалась в центре бандитской перестрелки во Франции и погибла. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городке Ольюль, расположенном неподалеку от Тулона, на Лазурном Берегу.

Супружеская пара в возрасте около 60 лет проезжала на скутере мимо автозаправочной станции, на которой происходила перестрелка с использованием АК-47. Несколько пуль попали в спину женщины. От полученных ранений она скончалась.

«Пара оказалась не в том месте не в то время», — приводит слова источника в следственных органах издание.

Также погибли двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет. Оба ранее судимые. По данным полиции, погибшие были причастны к торговле наркотиками.

Сообщается, что пара туристов незадолго до трагедии приобрела в Ольюле дом и переехала в него на летние каникулы.

По словам мэра города Оливье Беневенти, криминальная ситуация в городе в последние годы ухудшается.

Ранее в июле группа из 14 хулиганов набросилась на туриста у входа в знаменитый отель Hilton в Вашингтоне.

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