Россиянин напал на стоматолога с ножом

В Москве задержали мужчину, который ранил ножом врача стоматологической клиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, стоматолога доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как уточняет Telegram-канал «112», 60-летний Мурат Оганесян был недоволен тем, как ему лечили зубы, и ударил врача в живот. После нападения мужчина сам пришел в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 20-летний мужчина тяжело ранил ножом спасавших его медиков. На помощь находящемуся в состоянии наркотического опьянения юноше была вызвана бригада скорой помощи. Однако подозреваемый неожиданно схватил нож и накинулся на врачей. Он нанес им множество колотых и режущих ударов и пустился в бега. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.