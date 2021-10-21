Задержан изрезавший двух фельдшеров скорой помощи россиянин

В Санкт-Петербурге задержан 20-летний россиянин, изрезавший ножом двух фельдшеров. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 20 октября в общежитие на проспекте Испытателей на помощь находящемуся в состоянии наркотического опьянения юноше была вызвана бригада скорой помощи. В процессе оказания ему помощи подозреваемый неожиданно схватил нож и накинулся на врачей. Он нанес им множество колотых и режущих ударов и пустился бега.

Однако подъехавший наряд полиции задержал его у входа в общежитие. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Пострадавшие фельдшеры доставлены в больницу. Состояние одного из них тяжелое — мужчина в реанимации.

В начале марта сообщалось, что жители Москвы попытались угнать машину скорой помощи, которая прибыла на их вызов, и избили водителя автомобиля.