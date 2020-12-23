Пациент напал с ножом на медсестер в «красной зоне» московской больницы

В Москве 68-летний пациент городской больницы имени Давыдовского напал с ножом на двух медсестер, когда его переводили в реанимацию. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 декабря в «красной зоне» больницы. Мужчина достал нож и ранил медиков. Одну из них госпитализировали. Причина нападения неизвестна.

Пациента успокоили и ввели в состояние искусственной комы. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

11 декабря сообщалось, что в российском медучреждении медик устроил поножовщину, напав на заместителя главного врача. Инцидент произошел в Центральной районной больнице Буйнакского района в Дагестане. В ходе конфликта хирург ударил несколько раз ножом заместителя главного врача в его же рабочем кабинете. Последнему потребовалась медицинская помощь. Также пострадавший обратился с заявлением в полицию.