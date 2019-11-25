В российской больнице ранили ножом врача

Мужчина напал на гематолога из Псковской детской областной больницы. Об этом в понедельник, 25 ноября, издание «Подъем» сообщает со ссылкой на представителя МВД.

Пострадавшая была госпитализирован с ножевым ранением. В итоге напавший был задержан. Как выяснилось, он является отцом одной из скончавшихся пациенток врача. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

7 ноября сообщалось, что в Томской области следователи начали проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.

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