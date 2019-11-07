Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника

В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

По данным СКР, инцидент произошел 3 ноября. Мужчина упал на улице, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. После этого родственник погибшего «подверг врача избиению».

В конце октября жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле.

Женщина написала заявление главврачу, ей ответили, что будут рассматривать заявление 30 дней. В полиции пообещали прислать участкового в течение часа, но та пришла через четыре дня и зафиксировала синяки. В Минздраве сообщили, что жалоба от пациентки не поступала.

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