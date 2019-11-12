Россиянин с ножом отнял у врача скорой чемодан с лекарствами

В Ижевске 33-летний мужчина напал на врача скорой помощи, угрожал ему и забрал у него чемодан с лекарствами. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртии.

По данным ведомства, вечером 26 октября мужчина вызвал матери скорую помощь. Отмечается, что накануне он пил спиртное.

Как только прибывший врач начал осматривать пациентку, ее сын стал размахивать перед ним ножом и угрожать убийством. Когда медик попытался уйти, мужчина схватил его за чемодан с лекарствами и решил удержать, не выпуская из квартиры. Врач оставил чемодан и вернулся в автомобиль скорой помощи.

На место приехали сотрудники полиции, они задержали нападавшего. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 119 УК («Угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности»).

Ранее в Томской области Следственный комитет начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти. Мужчина упал на улице, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. После этого родственник погибшего «подверг врача избиению».

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