Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыто состояние заразившихся омикрон-штаммом россиян

Мурашко: зараженные омикроном россияне находятся в удовлетворительном состоянии
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Kirill Braga / Reuters

Прилетевшие из Южно-Африканской республики (ЮАР) россияне, у которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии. Информацию об этом раскрыл глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — ответил глава минздрава на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что заразившиеся омикроном имели иммунитет к коронавирусу: они либо переболели, либо были вакцинированы.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 из 177 россиян, которые вернулись в страну из ЮАР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Сокурова
Украинцам начали платить за вакцинацию от COVID-19
Кремль отреагировал на слова Лукашенко об остановке транзита газа
В Петербурге омоновцы задержали несколько человек после обысков в «Военмехе»
Продюсер бондианы оценила возможность сделать Бонда небинарной персоной
Человечеству предсказали новые эпидемии из-за климата
Глава МИД ФРГ объяснила слова о несоответствии «Северного потока-2» нормам ЕС
В Кремле ответили на вопрос о проведении на Украине референдума по Донбассу
Экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму за коррупцию
Раскрыты будущие устройства Apple
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter