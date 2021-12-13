Раскрыто состояние заразившихся омикрон-штаммом россиян

Прилетевшие из Южно-Африканской республики (ЮАР) россияне, у которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии. Информацию об этом раскрыл глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — ответил глава минздрава на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что заразившиеся омикроном имели иммунитет к коронавирусу: они либо переболели, либо были вакцинированы.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 из 177 россиян, которые вернулись в страну из ЮАР.