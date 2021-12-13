ФСБ выявила готовивших теракты в России неонацистов

ФСБ выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Неонацистов, сторонников украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.», запрещена в России), нашли в 37 регионах. Уточняется, что две группы экстремистов найдены в Пензенской области и в республике Коми. Они были аффилированы с «М.К.У.» и владели огнестрельным оружием.

«В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию [основателя группировки] Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных — подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения», — отметили в ФСБ.

