Продюсер бондианы оценила возможность сделать Бонда небинарной персоной

Продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи оценила возможность сделать Джеймса Бонда небинарной персоной после ухода актера Дэниела Крэйга. Она поделилась своим мнением о персонаже в ходе подкаста Girls on Film.

Ведущая шоу Анна Смит в очередной раз подняла вопрос об изменении гендерной принадлежности героя, которого традиционно играли мужчины. Брокколи заявила, что не следует принудительно менять пол персонажей, ставших классическими, но отметила, что необходимо писать больше новых ролей для женщин-актрис.

Позже Смит поинтересовалась, сможет ли Бонд в будущем стать небинарной персоной. На это Брокколи дала неоднозначный ответ: «Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера».

Ранее Барбара Брокколи выступила против превращения агента 007 в женщину. Продюсер сказала, что этот герой должен оставаться мужчиной, подчеркнув, что Бонд обязательно должен быть британцем.