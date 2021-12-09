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Продюсер фильмов о Бонде выступила против превращения агента 007 в женщину

Продюсер Барбара Брокколи считает, что Джеймс Бонд должен оставаться мужчиной

Фото: Andrew Winning / Reuters

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи выступила против превращения агента 007 в женщину. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Брокколи считает, что этот герой должен оставаться мужчиной. Она также подчеркнула, что Бонд обязательно должен быть британцем.

«Я думаю, что нужно создавать персонажей для женщин, а не делать так, чтобы женщины играли мужские роли. Я не думаю, что для женщин достаточно хороших ролей, и для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женщин и о женщинах», — заявила Брокколи.

Ранее актер Дэниел Крейг тоже выразил мнение, что Джеймса Бонда не должны играть женщины. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — спросил он.

До сих пор остается неясным, кто возьмет на себя роль Бонда в продолжении франшизы. В августе этого года главным претендентом на роль агента 007 Джеймса Бонда назвали азиатского актера Симу Лю.

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Марина Погосян
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