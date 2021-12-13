Фигурантам дела о «посольском кокаине» вынесли обвинительный приговор

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт четверым подсудимым по делу о «посольском кокаине» — контрабанде 382 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Дорогомиловского суда Москвы.

Как отмечает адвокат Сергей Юрош, их голоса разделились со счетом четыре на два.

Фигурантам дела — Андрею Ковальчуку, Виктору Калмыкову, Али Абянову и Иштимиру Худжамову — предъявили обвинения в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

При этом присяжные считают, что обвиняемые достойны снисхождения, а потому последним больше не грозит пожизненное лишение свободы. Последствия вердикта присяжных стороны процесса обсудят 16 декабря.

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10 февраля по этому делу допросили посла России в Мексике Виктора Коронелли (ранее был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине).

По версии следствия, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук приобрел наркотик в Аргентине, после чего вещество упаковали в чемоданы и спрятали в подсобке школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил ее сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой.

У Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву, а его сменщик обнаружил подозрительный груз. Служба безопасности посольства вскрыла чемоданы и обнаружила кокаин. Аргентинская полиция изъяла наркотик и уничтожила его. Вместо него в чемоданы уложили пакеты с мукой, опечатали и отправили в Москву. 12 декабря 2017 года в российской столице при попытке получить посылки из Буэнос-Айреса были задержаны Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Ковальчука задержали в Германии и экстрадировали в Россию.

Никто из фигурантов вину не признает. Они утверждают, что занимались законным бизнесом: в чемоданах изначально находились кофе, сигары и полудрагоценные камни. Им неизвестно, как вместо товаров там оказался кокаин.

