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Наркоторговец сфотографировался с товаром и получил 18 лет тюрьмы

Полицейские установили личность наркоторговца по фотографии его ладони с товаром
Nathan Harding

Nathan Harding. Фото: Merseyside Police

В Ливерпуле, Великобритания, наркоторговец сфотографировался с товаром и получил 18 лет тюрьмы. Как сообщает LADbible, полицейские вычислили его по отпечаткам пальцам на фотографии.

Натана Хардинга и Крейга О'Хара арестовали в июне в рамках международной операции по борьбе с крупными преступлениями. Мужчины занимались торговлей наркотиками: полиция обнаружила доказательства продажи 193 килограммов каннабиса, стоимость которого составляла около одного миллиона фунтов стерлингов (97,3 миллиона рублей). Также британцы торговали другими видами наркотиков и планировали заработать с продажи не менее 500 тысяч фунтов стерлингов (48,6 миллиона рублей).

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Сотрудники полиции сообщили, что им удалось установить личность Хардинга после анализа отпечатков пальцев с фотографии его ладони с марихуаной. После того как преступников арестовали, суд назначил слушание по делу на 6 декабря, однако мужчины решили не дожидаться заседания и признали вину.

В итоге суд приговорил Хардинга к 18 годам и пяти месяцам лишения свободы, а О'Хара — к шести с половиной годам за торговлю наркотиками на общую сумму в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (146 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что крупный наркоторговец из Великобритании получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру — снимок с лакомством помог полицейским вычислить неуловимого преступника. Специалисты сняли отпечатки пальцев с фотографии и арестовали мужчину.

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Евгения Черкасова
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