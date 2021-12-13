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Рыбаки спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста

В Самарской области спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста

Фото: страница Центр защиты диких животных «Урсула» во «ВКонтакте»

В Кинельском районе Самарской области местные рыбаки нашли раненого орлана-белохвоста и передали его зоозащитникам. Этот вид занесен в Красную книгу. О спасении птицы сообщает «ГТРК Самара».

Выраженных повреждений в орлана не было, но он не мог двигаться, а из клюва птицы сочилась кровь.

Орлана решили отправить в московский реабилитационный центр, специалисты которого имеют опыт выхаживания диких животных.

Ранее в Новосибирской области ветеринары спасли раненного лося и выпустили его на свободу. У него было проникающее ранение.

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Инга Разумовская
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Рыбаки спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста
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