Рыбаки спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста
В Самарской области спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста
В Кинельском районе Самарской области местные рыбаки нашли раненого орлана-белохвоста и передали его зоозащитникам. Этот вид занесен в Красную книгу. О спасении птицы сообщает «ГТРК Самара».
Выраженных повреждений в орлана не было, но он не мог двигаться, а из клюва птицы сочилась кровь.
Орлана решили отправить в московский реабилитационный центр, специалисты которого имеют опыт выхаживания диких животных.
Ранее в Новосибирской области ветеринары спасли раненного лося и выпустили его на свободу. У него было проникающее ранение.