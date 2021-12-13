Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог раскрыла способ справиться с отеками

Диетолог Караева: отказ от молочных продуктов и сахара избавляет от отечности лица

Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, употребление каких продуктов вызывает отечность. Она также назвала главную ошибку в борьбе с этой проблемой, сообщает РИА Новости.

Караваева подчеркнула, что многие люди жалуются на отеки. Она раскрыла способ справиться с ними: по словам врача, отказ от молочных продуктов и сахара избавляет от отечности лица. Вместо них следует употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты.

«Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев и вы заметите приятные изменения», — подчеркнула Караева.

По словам специалиста, главная ошибка при появлении отеков — отказ от употребления воды. Ее пить необходимо, подчеркнула нутрициолог, поскольку нередко отеки возникают от обезвоживания организма.

«Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия», — заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль назвала идеальные продукты для щитовидной железы. К ним специалист отнесла морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, фейхоа, хурму и грецкие орехи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России
Диетолог раскрыла способ справиться с отеками
Россиянин побывал на Домбае и сравнил курорт с помойкой и «царством произвола»
На Украине назвали главную потерю из-за развала СССР
Россияне вспомнили о школьном буллинге в СССР
Премьер-министр Японии «пока не видел привидений» в своей резиденции
Россиян стали обманывать с помощью бонусных карт известных магазинов
Откладывавшая свадьбу 11 лет невеста умерла спустя три дня после свадьбы
Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter