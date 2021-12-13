Диетолог раскрыла способ справиться с отеками

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, употребление каких продуктов вызывает отечность. Она также назвала главную ошибку в борьбе с этой проблемой, сообщает РИА Новости.

Караваева подчеркнула, что многие люди жалуются на отеки. Она раскрыла способ справиться с ними: по словам врача, отказ от молочных продуктов и сахара избавляет от отечности лица. Вместо них следует употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты.

«Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев и вы заметите приятные изменения», — подчеркнула Караева.

По словам специалиста, главная ошибка при появлении отеков — отказ от употребления воды. Ее пить необходимо, подчеркнула нутрициолог, поскольку нередко отеки возникают от обезвоживания организма.

«Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия», — заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль назвала идеальные продукты для щитовидной железы. К ним специалист отнесла морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, фейхоа, хурму и грецкие орехи.