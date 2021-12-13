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Три партии решили не поддерживать законопроект о QR-кодах

Лидеры ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» не поддержат законопроект о QR-кодах

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Три парламентские партии решили не поддерживать законопроект о введении цифровых пропусков. Так, фракция ЛДПР на данный момент не будет голосовать за правительственный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или антителах для посещения общественных мест. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил председатель партии Владимир Жириновский.

Депутаты от КПРФ также решили не поддерживать документ, так как «причин довольно много», пишет ТАСС. В свою очередь глава партии Геннадий Зюганов заявил, что партия провела огромную работу, связанную с изучением коронавируса и QR-кодов.

Кроме того, фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) также не поддержит законопроект. По словам лидера партии Сергея Миронова, в случае принятия документа в первом чтении СРЗП будет вносить поправки. «Это принципиальная позиция нашей фракции», — подчеркнул он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Решение об их введении на поездах дальнего следования и авиарейсах будет рассмотрено на Совете Государственной Думы в понедельник, 13 декабря.

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Юлия Ямпольская
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